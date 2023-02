(Agenzia Vista) Milano, 04 febbraio 2023 "Buona salute, cari amici. Buon lavoro. Ormai manca soltanto una settimana. Domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centrodestra alla guida della nostra regione. Io l'ho ripetuto spesso, anche in questi giorni. Sono orgoglioso di essere un figlio di questa terra lombarda. Sono orgoglioso che la mia famiglia abbia qui le sue radici. Sono orgoglioso di aver vinto qui le mie scommesse di imprenditore. Sono orgoglioso di condividere i valori di una terra al tempo stesso industriosa e solidale, rivolta al futuro ma orgogliosa della sua storia proiettata in Europa, mantenendo però una forte identità territoriale", le parole di Berlusconi a un evento in vista delle elezioni regionali in Lombardia. / Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev