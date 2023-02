Autonomia Regioni, Fontana: “Riforma per efficientare Paese, darà vantaggi al Nord come al Sud”

(Agenzia Vista) Milano 3 febbraio 2023 “Con l'approvazione del ddl sull'Autonomia è stata data una risposta e riscontro ai tanti cittadini lombardi e veneti che nel 2017 parteciparono al referendum e dissero che volevano l'autonomia. E' una riforma che va nella direzione di efficientare il Paese, permettergli in tutte le sue parti di essere più veloce nel dare le risposte ai cittadini e intercettare le necessità territoriali. Sarà una riforma che darà vantaggi al Nord come al Sud, nessun territorio soffrirà”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito all'Autonomia differenziata delle Regioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev