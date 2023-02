Autonomia, Emiliano: Calderoli ci offende, ci parla come se fossimo deficienti

(Agenzia Vista) Napoli, 03 febbraio 2023 "Calderoli fa una dichiarazione che io considero offensiva, dice che l'autonomia differenziata servirà a superare i divari tra Nord e Sud, come se fossimo deficienti, e che lo fanno per noi. La decenza è un concetto che deve esistere? E' possibile non essere presi in giro?", le parole di Emiliano al congresso della Cgil a Napoli. / Cgil Napoli e Campania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev