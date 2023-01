Arresto Messina Denaro, De Luca: “Per anni girava tranquillamente nel paese, stendiamo velo pietoso”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Napoli 20 gennaio 2023 “Vedere questo capo mafioso in giro tranquillamente per il suo paese è qualcosa che fa sorridere, andava al bar, a passeggio. Su questi aspetti della vicenda è bene stendere un velo pietoso”. Lo ha dichiarato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del punto settimanale sulle misure messe in campo dalla Regione per famiglie ed imprese. / Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev