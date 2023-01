Regionali Lombardia, Fontana: Noi avanti rispetto a sinistra, ma nessuno consideri partita già vinta

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Milano 13 gennaio 2023 “Noi siamo avanti, ma lo siamo sempre rispetto alla sinistra. Dobbiamo andare ancora più avanti e non darlo per scontato. L'unica nostra preoccupazione è che qualcuno consideri già vinta la questione e che quella domenica si dimentichi di andare a votare”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'apertura della campagna elettorale per le Regionali. / Youtube Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev