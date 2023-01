Covid, Zaia: “Con pochi tamponi molecolari era come raccogliere naufraghi con soli tre salvagenti”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Cortina d'Ampezzo 3 gennaio 2023 “La gestione del Covid usando solo i test molecolari è come se avessi una ventina di naufraghi in mare e tirassi tre salvagenti e poi andassi via. No, tiro taniche, corde, faccio di tutto. Se avessimo avuto tamponi molecolari per tutti la questione sarebbe stata gestita diversamente. Non è stata una partita facile”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un evento a Cortina d'Ampezzo / Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev