(Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2022 Migliaia di giovani in piazza per partecipare alla manifestazione della pace che si è svolta in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nelle immagini la principale piazza del capoluogo campano si riempie prima dell'inizio dell'incontro voluto dal presidente della Campania De Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev