AGI/Vista - "Il nostro compito è quello di costruire un sistema in cui tutti i territori abbiano uguali possibilità e opportunità di sviluppo. Lo possiamo fare valorizzando le loro peculiarità. In estrema sintesi, il territorio, in ogni ambito, è al centro della nostra azione politica". Lo ha detto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante una visita nell'Area Interna dell'Oltrepò Mantovano. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev