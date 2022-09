AGI/Vista - "Io sono felice di essere qui e sono ottimista. Penso che abbiamo uno spazio enorme per una grande battaglia politica da fare insieme. Sono due idee diverse del Paese: da un lato la flax tax, la tassa piatta che fa pagare la stessa aliquota a un insegnante, a un infermiere e anche a un miliardario. Una proposta di questo tipo porta le risorse dove c'è più benessere, non in Calabria. Dobbiamo smascherare il disegno della destra che prende i voti dei ceti più deboli mettendo gli ultimi contro i penultimi. Dobbiamo avere coraggio e umiltà e sono convinto che insieme ce la faremo". A dirlo il segretario di Articolo 1 e ministro della Salute Roberto Speranza, a Reggio Calabria. PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev