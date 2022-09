AGI/Vista - "Vorrei esprimere la vicinanza mia e di tutti noi a tutti i familiari delle vittime. Al momento sono 10 morti ma situazione in evoluzione Alla fine della Conferenza stampa andrò nelle Marche per esprimere di persona questa partecipazione di tutti noi. Curcio è là da stamattina, il cdm ha deliberato lo Stato d'emergenza con 5 milioni per i primi aiuti". Lo afferma il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev