(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2022 "Mi dispiace che in diversi mesi di vicinanza politica Calenda non abbia assimilato niente sulla cannabis. Carlo è preoccupato perchè non sa come dire ai figli di non farsi le canne, ma io penso che gli dica già di non bere e di non fumare, nonostante sia legale. Dobbiamo dividere legalizzazione dalla promozione dell'uso", le parole di Riccardo Magi di +Europa in merito alle dichiarazioni sulla cannabis di Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev