Al via il Forum Ambrosetti a Cernobbio, tra gli ospiti il Presidente ucraino Zelensky

AGI/Vista - Dal 2 al 4 settembre si svolge, nella tradizionale cornice di Villa d'Este a Cernobbio, il Forum Ambrosetti. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, è intervenuto alla sessione inaugurale nel panel dedicato alle sfide globali e al loro impatto sull'economia. Nel suo intervento, il Ministro ha illustrato l'impegno messo in campo dall'Italia, insieme ai suoi partner internazionali, per far fronte alle crisi che caratterizzano l'attuale scenario geopolitico, a cominciare dalle conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina, e le iniziative intraprese dalla Farnesina per far fronte alla difficile congiuntura internazionale. Sono intervenuti al panel anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in video collegamento; il Presidente dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, e la Ministra per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione del Sud Africa, Naledi Pandor. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev