Calenda: “Condividiamo Paese che non funziona, serve spirito repubblicano di cui parla Draghi”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Milano 2 settembre 2022 “Cambierà lo scenario politico italiano dopo le elezioni, no alla ripetizione della politica contro, o contro la destra o la sinistra. Siamo tutti italiani e condividiamo un Paese che non funziona come dovrebbe. Questo è lo spirito Repubblicano di cui parla Draghi”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda a margine del comizio per la campagna elettorale che si è svolto al Superstudio Events di via Tortona a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev