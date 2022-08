AGI/Vista - "Se in Ungheria una donna che si sposa ha un contributo di 30mila euro, mi sembra qualcosa da poter portare anche in Italia". Lo ha detto a Giugliano in Campania il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una giornalista sulle polemiche sollevate dal Pd in relazione alle politiche per la famiglia di Orban. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev