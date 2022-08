AGI/Vista - "Ancora in questi giorni vediamo che alcuni esponenti politici americani non perdono occasione per aumentare le aree di crisi e i motivi di tensione. La presidente della Camera degli Stati Uniti non aveva niente di meglio da fare che andare a mettere in una cosa politicamente idiota a Taiwan, giusto per provocare una situazione di crisi con la Cina". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev