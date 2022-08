AGI/Vista - "Mi sono svegliato stamattina pensando all'1 agosto di 20 anni, al fatto che partivo da Firenze alle 8.30 e avevo il compito di parlare all'assemblea della Figc perché la Fiorentina aveva maturato tutto le condizioni per essere radiata. Ma proprio attraverso l'intervento che feci, la disponibilità che uno per uno persone che oggi non ci sono più penso a Sensi della Roma, Giraudo della Juventus, ci trovammo ad avere questa chance. "Mi dissero tutti che avevo parlato bene, che Firenze non poteva essere abbandonata, di dare al sindaco Domenici e a me la possibilità di fare quello che ci hanno chiesto ovvero una società che potesse ripartire dall'ultimo campionato dei professionisti. Così fondammo la società che poi gareggiò nel campionato di C2 come Florentia viola. Ecco che 20 anni dopo vediamo una società autorevole che è nelle coppe europee e che grazie agli investimenti di Commisso aprirà quest'anno il Viola Park. Tutto questo non sarebbe stato se non avessimo agito con tempestività il primo agosto del 2002". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricordando il suo intervento esattamente 20 anni nel corso dell'assemblea della Federcalcio che decretò il fallimento della Fiorentina e poi l'affiliazione del nuovo club, che fu iscritto all'allora C2 con il nome di Florentia Viola. Fb Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev