Toti: “Italia al Centro farà agenda per uscire da gioco delle coppie e delle alleanze”

(Agenzia Vista) Roma 9 luglio 2022 Toti: “Italia al Centro farà agenda per uscire da gioco delle coppie e alleanze” “Faremo un programma per uscire dal gioco delle coppie e delle alleanze. Oggi parliamo di cosa serve al Paese, come politica industriale, finanziaria, estera, economica, ambientale, diritti delle donne. Tutti grandi temi che sono sul tavolo ma che lasciano il campo sulle geometrie su centri e centrini. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della prima convention di Italia al Centro che si è svolta all'Auditorium Antonanium a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev