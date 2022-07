AGI/Vista - "Il governo nazionale non ha provveduto a rifinanziare i medici, gli infermieri delle Usca. Noi come Campania abbiamo dovuto fare una proroga a carico della Regione fino al 31 agosto per non mandare a casa i dipendenti. Sono cose vergognose: è come se noi il Ministero della Salute non lo avessimo. Sembrano in confusione totale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev