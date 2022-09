AGI/Vista - "Il volontariato - è ben noto - è una risorsa di primaria importanza in Italia. Nasce dalla spontanea, autonoma determinazione delle persone, come è avvenuto nel ‘66 a Firenze, con gli ‘Angeli del fango', dieci anni dopo in Friuli, con tanti giovani, come è avvenuto in tante altre circostanze. È una scelta personale. Poi possono seguire, come in questo caso, alcune forme che conferiscono aspetti istituzionalizzati, per consolidare, per rendere più efficace l'azione sui territori. Ma l'essenza, la motivazione – come abbiamo poc'anzi ascoltato dalle due volontarie che sono intervenute, esponendoci motivazioni, esperienze e propositi - l'anima di questo movimento, di questa realtà, è la personale scelta autonoma delle singole persone", le parole del Presidente Mattarella agli Stati Generali del Volontariato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev