AGI/Vista - "Mi aspettavo pure di peggio, quando si arriva a questi risultati, mi meraviglio anche di chi è andato a votare per i referendum. E' stata una cosa demenziale. Dobbiamo capire che questi strumenti vanno gestiti in modo efficiente. Ma non c'era il clima, ormai i cittadini sono distratti dai problemi sociali che iniziano a mordere sulla carne viva", le parole del presidente della Campania De Luca. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev