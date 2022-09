AGI/Vista - “C'è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo progressista e riformista che è Carlo Cottarelli. Se Letta vuole fare veramente un lavoro di alleanze, lo facciamo in Lombardia. Tanto in Lombardia i Cinque stelle non ci sono più, quindi il problema non si pone. Poi se vogliono i Cinque stelle per forza, si compressero un cane e lo chiamassero Cinque Stelle”. Queste le parole di Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, giunto a Milano per l'inaugurazione di una nuova sede di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev