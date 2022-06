AGI/Vista - "Il Governo mi sembra al momento un condominio un po' litigioso e un po' confuso. L'Italia ha bisogno per i prossimi cinque anni di una politica pragmatica per mettere a terra i soldi del Pnrr in mezzo a una crisi internazionale. Per fare questo non servono velleitarietà e slogan ma lavoro paziente come quello che sta facendo Draghi" così il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti a margine della firma del protocollo per l'avvio del progetto bandiera dell'Hydrogen Valley con i governatori di Piemonte, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Umbria a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev