AGI/Vista - "Credo la maggioranza stia lavorando bene sulle riforme del Pnrr. Chiaramente ci sono sensibilità diverse ma la leadership di Draghi è in grado di fare sintesi" così la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a margine della firma rotocollo per l'avvio del progetto bandiera dell'Hydrogen Valley con i governatori di Piemonte, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Umbria a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev