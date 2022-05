"Ridge" di Beautiful interviene alla convention di Forza Italia: "Racconto mio amore per Puglia"

AGI/Vista - "Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore c'è qualcosa di diverso in Puglia rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà". Così Ronn Moss, l'attore americano noto per il suo ruolo di Ridge nella soap "Beautiful", è intervenuto dal palco della convention di Forza Italia in corso a Napoli, raccontando il suo amore per la Puglia e le ragioni della sua decisione di investire nel territorio pugliese. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev