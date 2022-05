AGI/Vista - "Peccato che negli Stati Uniti non ci sia più Kissinger, neanche Brzezinski, quei grandi diplomatici che avevano innanzitutto senso della storia, non questi primitivi, tangheri, semi analfabeti che parlano senza misurare il peso delle parole che pronunciano. E rimpiango Aldo Moro, Andreotti, i nostri grandi uomini di Stato, che prima di aprire bocca conoscevano la storia dei Paesi, dell'Europa, e non erano semi analfabeti di ritorno come il segretario della Nato". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all'assemblea pubblica di Confindustria Benevento, in un lungo passaggio dedicato alla guerra in Ucraina. Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev