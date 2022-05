AGI/Vista - "La doverosa indignazione e la condanna non possono certo riguardare la cultura, grandi spiriti del passato e le loro opere, che tanto hanno dato alla civiltà del mondo intero. Sarebbe controproducente per la nostra Italia e la nostra Europa. Lacerare la cultura europea significherebbe assecondare quella logica di aggressione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione dei David di Donatello. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev