AGI/Vista - "Sono ancora troppe le morti sul lavoro, è necessario investire in cultura della sicurezza, fare in modo che i lavoratori siano a conoscenza dei rischi e li evitino e che le aziende rispettino le normative". Così Giovanni Toti, Presidente della Liguria, nel suo videomessaggio in occasione del Primo Maggio. Fb Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev