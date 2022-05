AGI/Vista - "L'intera Europa sta vivendo all'ombra della guerra in Ucraina, ma ciò non significa che non stiano anche accadendo cose belle. Il congresso di Fratelli d'Italia è un raggio di speranza, e i vostri risultati eccellenti nei sondaggi preludono a una ventata di cambiamento nella politica europea. La solidarietà europea è stata messa alla prova dall'attacco di Putin all'Ucraina. Sfortunatamente, abbiamo visto reazioni contrastanti alla guerra in Ucraina da parte della politica europea. Tali reazioni spaziano da una piena mobilitazione per aiutare l'Ucraina a una quasi totale indifferenza di fronte alla sua sofferenza. Grazie Giorgia per non aver esitato a tracciare una distinzione chiara tra bianco e nero. E comunque, Giorgia, non avevi certo bisogno di una guerra, la sofferenza e la morte di civili e soldati ucraini, per essere realista su quella che è la politica della Russia", l'intervento integrale del presidente del Consiglio polacco Morawiecki alla conferenza programmatica di FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev