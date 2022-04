Mille agricoltori Cia in piazza a Venturina (Livorno) contro i rincari delle materie prime

AGI/Vista - Mille agricoltori Cia in piazza a Venturina contro i rincari delle materie prime In centinaia con bandiere e trattori dall'Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria gli imprenditori agricoli del centro Italia si sono dati appuntamento oggi a Venturina (Livorno) al corteo da via della Fiera al piazzale del Centro Fiere per protestare contro i rincari e i costi di produzione, la peste suina e l'emergenza della fauna selvatica. Cia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev