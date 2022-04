AGI/Vista - "La guerra di Putin in Ucraina "sta spingendo in alto i prezzi in tutto il mondo e il suo impatto ha contato per il 70% dell'incremento negli ultimi dati sull'inflazione in Usa. Io faccio tutto quello che posso, per questo ho rilasciato un milione di barili di petrolio dalle riserve strategiche, ma occorre fare di più per impedire a Putin di utilizzare l'energia come un'arma". Lo ha detto Joe Biden in un discorso in Hampshire. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev