AGI/Vista - La comunicazione deve essere chiara: i turisti sono ben accetti, non sono un problema. Il tema di Venezia sotto pressione riapre un dibattito come accade ogni anno alla fine della primavera. Le nuove tecnologie possono aiutare, dovremmo usarle". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia parlando a margine della conferenza stampa di presentazione del piano del polo aeroportuale del Nordest organizzato in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev