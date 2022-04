AGI/Vista - "E' una grande e bella occasione per proporre l'immagine di Procida e della Campania, ma di tutta l'Italia in un momento difficile della storia europea. E' un'occasione per trasmettere da questa piccola isola valori universali", così De Luca a Procida per la cerimonia di Capitale della Cultura 2022. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev