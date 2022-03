AGI/Vista - "In questo momento siamo impegnatissimi nell'accoglienza dei nostri fratelli e sorelle che fuggono dalla guerra" in Ucraina. "L'Esposizione Universale serve a spiegare a tutti qual è l'importanza della pace e l'importanza delle relazioni positive. Abbiamo investito tantissimo nel tentativo di evitare quello che sta accadendo in questi giorni, soprattutto in Puglia, e il nostro dolore è grandissimo ma la nostra volontà di superare questo momento di ricostruire la pace e di rilanciare l'economia dell'Unione europea e del mondo intero è fortissima e determinata". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in collegamento con il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai per il Regional Day dedicato alla Puglia. Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev