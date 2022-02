AGI/Vista - "Le sanzioni alla Russia in caso di attacco all'Ucraina sono pronte e il lavoro è fatto. Siamo pronti quando arriverà il momento. E spero, e stiamo lavorando per questo, che quel momento non arrivi". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev