AGI/Vista - "I non vaccinati in età lavorativa - ha spiegato - sono 131 mila, dei quali i contagiati e guariti sono 54 mila. C'è stato un exploit di contagi tra i cinquantenni, quasi il 40% si è ammalato. Abbiamo ancora 77 mila persone in età lavorativa che in via teorica dovrebbero vaccinarsi per andare a lavorare". Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev