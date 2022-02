AGI/Vista - "Oggi abbiamo fatto una congiunta di Camera e Senato. La linea politica del Movimento è molto chiara. Il M5s è sempre stato in prima fila sull'assunzione di responsabilità per la protezione della salute dei cittadini e per portare avanti la campagna vaccinale. Ogni misura restrittiva va sempre giustificata nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità rispetto all'andamento della circa epidemiologica. Questo significa che se la curva peggiora dobbiamo essere pronti a potenziare le misure restrittive. Se migliora, dobbiamo essere pronti dobbiamo essere pronti ad alleggerirle. La curva sta migliorando ed è nata la sensibilità diffusa di sollecitare un dialogo con il governo in modo che si possa avere un confronto. Ma sicuramente non si possono smantellare i presidi di protezione sin qui costruiti con senso di responsabilità nell'interesse della comunità nazionale". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev