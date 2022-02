AGI/Vista - "Se dessimo retta al Cts l'emergenza durerebbe 15 anni. È comprensibile: se l'emergenza finisce, viene meno il ruolo stesso del Cts. Ma se così fosse si alimenterebbe la cultura del sospetto e qualcuno sarebbe legittimato a pensare che si vogliano abituare le persone alla sorveglianza. Ci auguriamo che non sia così: usando buon senso e ragionevolezza la politica si deve riappropriare delle spazio che in questi anni è stato lasciato ai medici. La gente ha voglia di tornare alla normalità e non si può parlare di normalità se poi le libertà vengono compresse. Togliere stipendi, pensioni, negare la vita sociale e negare perfino le cure a chi non si è vaccinato è una grande esagerazione. Giustamente curiamo assassini e clandestini ma, se un cittadino italiano decide di non vaccinarsi, che facciamo: non lo curiamo e lo facciamo morire di fame? Da cristiani qualche domanda ce la dovremmo fare". Lo ha detto il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, intervendo in aula a palazzo Madama nel corso della discussione generale sulla conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, che contiene le norme per la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev