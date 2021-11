AGI/Vista - "Le terze dosi stanno crescendo ad un ritmo importane, circa 100mila dosi al giorno. La scienza ci dirà in futuro se andrà ampliata questa platea. Un'arma in più per rafforzare l'immunità contro il coronavirus" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev