AGI/Vista - "La presidenza italiana del G20 è una ragione di orgoglio per il nostro Paese, ma anche un'occasione che ci carica di grandi responsabilità, un'opportunità che non possiamo sprecare per determinare, sostenere e consolidare la ripresa economica in Italia e nel mondo e un'occasione per un'equa distribuzione delle ricchezze e delle opportunità. Dobbiamo fare in modo che la ripresa economica e le tante risorse che abbiamo da impiegare nei prossimi mesi e anni non siano scollegate da buone e solide opportunità di occupazione per i giovani e per le donne. Dobbiamo governale le transizioni ecologica, demografica, industriale con un sostegno sociale alla dignità delle persone e la qualità, stabiltà e tutela del lavoro" lo ha detto Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev