AGI/Vista - "La sinistra si deve vergognare, con Green pass cancellati tutti i diritti dei lavoratori. Non solo, ora anche la quarantena se la deve pagare il lavoratore, voi che siete in questa terra storicamente di sinistra date un messaggio alle prossime elezioni a questi che sono diventati leccaculo delle banche e delle multinazionali". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, nel suo tour in Toscana per le elezioni amministrative. Italexit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev