AGI/Vista - "Abbiamo avuto una percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e contrasto al Covid. E mi auguro che questa percentuale si riduca non dico a zero ma al minimo. C'è bisogno di avere senso di responsabilità perché molte delle norme che saranno previste a livello nazionale sono ridicole perché non controllerà nessuno. Siccome non sarà possibile avere nessun controllo autocontrolliamoci ed autolimitiamoci perché comunque c'è un 15 percento di cittadini che per sua scelta non ha voluto vaccinarsi", così De Luca durante la diretta Facebook sull'aggiornamento Covid. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev