Fontana: "Il 27 novembre chiederemo zona arancione per Lombardia"

AGI/Agenzia Vista - "Il 27 novembre chiederemo zona arancione per Lombardia" "Tecnicamente da venerdì i parametri della Regione Lombardia ci dicono che siamo già entrati in zona arancione. Il Dpcm Però ci impone che questi parametri vengano mantenuti o addirittura migliorati per due settimane. Quindi il 27 novembre scadono queste due settimane e, se le cose andranno nel verso giusto, potremo chiedere di essere trasferiti in zona arancione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,in un'intervista. 00_51 Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev