Australian Open, Fognini batte Thompson e passa il turno

Fabio Fognini si qualifica al terzo turno dell'Australian Open, primo dei quattro tornei del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. L'italiano, numero 12 del ranking Atp, sconfigge dopo l'ennesima maratona l'australiano Jordan Thompson, numero 66 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 4-6, 7-6.

Per l'italiano adesso la strada sembra in discesa: troverà nei sedicesimi l'argentino Guido Pella e poi, eventualmente, agli ottavi il vincente della sfida tutta americana tra Sam Querrey e il 'killer' di Berrettini, Tennys Sandgren. In vista per Fognini c'è anche un eventuale super-sfida nei quarti con Roger Federer.

