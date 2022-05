Quanto era forte Djokovic a 4 anni

C'è un video che sta girando in rete e sui social che riguarda Novak Djokovic. Stavolta non c'entrano le polemiche sul Covid ma semplicemente le immagini di un giovanissimo Nole, appena 4 anni d'età, rilanciate dal canale serbo Telegraf. Insieme al suo coach di allora, Djokovic è impegnato in uno dei suoi primissimi allenamenti. E la stoffa del campione già si intravedeva allora, o no?