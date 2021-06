Berrettini batte De Minaur, è in finale al Queen's  

AGI - Impresa di Marco Berrettini che approda in finale al torneo del Queen's dove affronterà il britannico Cameron Norrie. Sull'erba storica del circolo londinese, antipasto di Wimbledon, il 25enne tennista romano, numero 9 del ranking, si è imposto sull'australiano Alex De Minaur (numero 22), in due set, con un doppio 6-4. Per Berrettini è la settima finale in carriera e la terza stagionale: quest'anno ha vinto a Budapest e ha perso nel "1000" di Madrid.

La finale

Ad attenderlo in finale c'è Norrie che si è imposto sul canadese Denis Shapovalov in due set, 7-5 6-3. Continua dunque l'ottimo 2021 di Berrettini che in questa prima parte dell'anno ha già vinto il torneo Atp 250 di Belgrado e disputato la finale del Master 1000 di Madrid.