Berrettini vola in finale a Madrid

AGI - Matteo Berrettini è in finale all'Atp Masters 1000 di Madrid, ha battuto il norvegese Casper Ruud 6-4, 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco e domani affronterà il tedesco Alexander Zverev.

Per Berrettini, attualmente numero 10 al mondo, sarà la prima finale in un Atp Masters 1000 e conferma l'ottimo momento di forma che l'azzurro sta attraversando. Quella del torneo di Madrid è la seconda semifinale per Berrettini in un Masters 1000, che costituisce la più importante categoria di tornei di tennis dopo i Grandi Slam.

La precedente semifinale l'ha disputata a Shanghai nel 2019, perdendo proprio contro Zverev. Berrettini è il terzo finalista italiano nei Masters 1000, dopo Fabio Fognini nel 2019 a Monte-Carlo e Jannick Sinner a Miami lo scorso aprile.