Agli Internazionali il sorteggio mette Djokovic sulla strada di Berrettini  

AGI - Sono stati sorteggiati i main draw degli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico. In attesa della conclusione delle qualificazioni, 7 azzurri sono in gara nel tabellone maschile e 3 in quello femminile.

Matteo Berrettini, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, è arrivato alla sua quarta partecipazione agli Internazionali e debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 29 nell'Atp, ed un qualificato. Il 24enne è capitato dalla parte di Djokovic in un tabellone pieno di insidie; il suo miglior risultato agli Internazionali è stato il terzo turno dello scorso anno.

Gli uomini in campo per l'Italia

Tra gli italiani nel main draw, da segnalare un sorteggio non felicissimo per il nostro talento più giovane e atteso, Jannik Sinner. Per il 19enne di Sesto Pusteria, n.74 Atp, in tabellone con una wild card, c'è il francese Benoit Paire, n. 23 Atp, 31 anni, che ha vinto in tre set l’unico match precedente, lo scorso gennaio al primo turno del torneo di Auckland.

Ingresso in gara direttamente al secondo turno anche per Fabio Fognini, numero 12 Atp e settima testa di serie ma in evidente ritardo di condizione come dimostrato dalla clamorosa sconfitta al Torneo di Kitzbuel: il 33enne di Arma di Taggia, alla 14esima partecipazione, attende il vincente tra il sudafricano Kevin Anderson, (117 Atp) e il francese Ugo Humbert, (42 Atp).

© ZUMAPRESS.com / AGF

Fabio Fognini



Poi ci sarà il 25enne torinese Lorenzo Sonego, n.46 Atp, in gara al Foro Italico per la quinta volta (non ha mai superato il secondo turno) che esordirà contro il georgiano Nicoloz Basilashvili, n.30 del ranking, mai affrontato in carriera.

Brutto sorteggio anche per Gianluca Mager: il 25enne sanremese, n.80 Atp, in tabellone grazie a una wild card, trova il forte bulgaro Grigor Dimitrov, n.20 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti.

Per l'ultimo arrivato con una wild card dopo il forfait di Medvedev, Stefano Travaglia, n.87 Atp, ci sarà lo statunitense Taylor Fritz, n.25 del ranking, che ha già battuto lo scorso gennaio con due tie-break in Atp Cup.

Va invece molto bene a Salvatore Caruso, n.100 Atp, in gara con una wild card, che alla sua sesta partecipazione – in precedenza una sola volta in main draw nel 2016 – esordirà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Le italiane nel main draw del Foro Italico

Per quanto riguarda il tabellone femminile, sono tre le giocatrici italiane al via, tutte in gara con una wild card: la numero uno azzurra Camila Giorgi, n.73 Wta, è stata sorteggiata contro la 20enne ucraina Dayana Yastremska, n.25 del ranking che conduce 2-1 nei precedenti.

© Xinhua/Avalon.red / AGF

Camila Giorgi durante gli Australian Open di tennis



Per la 24enne di Castelnuovo di Garfagnana Jasmine Paolini, n.97 Wta, la lettone Anastasija Sevstova, n.45 del ranking, mai affrontata in carriera. Compito più agevole sulla carta per la terza azzurra nel main draw, Elisabetta Cocciaretto, n.144 Wta, che affronterà una qualificata.