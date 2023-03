La stagione da record di Mikaela Shiffrin

AGI - Mikaela Shiffrin ha trionfato anche nell'ultima gara della stagione, lo slalom gigante della finali di Coppa del mondo a Soldeu ad Andorra. Sulle nevi dei Pirenei la 27enne sciatrice di Vail in Colorado ha centrato la quattordicesima vittoria in questa stagione nel corso della quale ha portato a 88 il numero delle vittorie in carriera nel Circo bianco superando le 86 del leggendario Ingemar Stenmark, primato che deteneva dal marzo del 1989.

My mind is still reeling…can’t seem to form words that match the emotion of the day…just indescribable. Thank you to my family for setting up the ultimate surprise to be there for that moment. Sharing this with my mom, brother, and Kristi was spectacular... pic.twitter.com/zJhVmbecJ7