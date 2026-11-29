AGI - Nell'ultima gara in carriera di Marc Marquez (Ducati), è Raul Fernandez a prendersi la scena. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Trackhouse vince il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, e precede al traguardo proprio il connazionale e dieci volte campione del mondo, che lascia le corse con un secondo posto nel Gp di casa.
Completa il podio un altro iberico, Pedro Acosta (Ktm), bravo a risalire nella seconda parte di gara su Marco Bezzecchi. Il pilota riminese termina quarto e consegna ad Aprilia il titolo costruttori. In quinta posizione c'è Jorge Martin (Aprilia), in sesta Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e in settima Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Completano la top ten Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Joan Mir (Honda).
Il saluto di Marc Marquez alla MotoGp, "ho dato tutto"
"Mi sono divertito tanto in queste ultime due gare. Ho provato in tutti i modi a vincere, ma Raul (Fernandez, ndr) è stato velocissimo per tutta la gara. Sono felice di aver corso con questi ragazzi incredibile e sono felice di essere cresciuto in MotoGp. Ho dato tutto quello che avevo alle moto e le moto mi hanno dato tutto", ha commentato il campione del mondo spagnolo Marc Marquez (Ducati) dopo il secondo posto nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp e ultima gara della sua incredibile carriera.
Fernandez, Marquez da sogno ma ce l'abbiamo fatta
"È incredibile, Marc Marquez ha fatto cose che non oso nemmeno sognare. Devo ringraziare il team, sapevamo sarebbe stato difficile tenerlo dietro per tutta la gara, ma ci siamo riusciti. Sono riuscito a partecipare alla vittoria dei costruttori, abbiamo lavorato tantissimo durante l'anno". Così lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) dopo la vittoria nel Gran Premio di Valencia.
L'ordine d'arrivo a Valencia
Questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Valencia della classe MotoGp, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione, disputato sul circuito Ricardo Tormo: 1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 40'46"900 alla velocita' media di 159.1 km/h 2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 2"200 3. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2"418 4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 3"660 5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 7"555 6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 10"309 7. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 11"687 8. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 16"274 9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 18"593 10. Joan Mir (Esp) Honda a 20"308 Giro piu' veloce: Raul Fernandez (3) in 1'29"458 alla velocita' media di 161.1 km/h.