AGI - Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 e conquista la sua decima vittoria in carriera.
Il neo-campione del mondo precede con un margine di oltre 30" l'altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi sulla sua monoposto; completa il podio la McLaren di un ottimo Oscar Piastri, che entra in top 3 per la seconda gara di fila.
Verstappen ai piedi del podio
Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma deve accontentarsi di un quarto posto davanti a Lando Norris. Per l'olandese, dunque, si interrompe la serie di nove podi consecutivi.
Ferrari lontana dalle prime posizioni
Giornata amara per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un ottimo sabato di qualifiche, scivola all'ottavo posto; completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Gabriel Bortoleto. La prossima settimana andrà in scena il gran finale di stagione ad Abu Dhabi.
Ordine di arrivo
Questo l'ordine di arrivo del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo appuntamento del Mondiale, disputato lungo 57 giri del circuito di Losail, pari a 308.611 km: 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1h23'58"209 alla media di 220.514 km/h 2. George Russell (Gbr) Mecedes a 31"476 3. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 33"017 4. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 34"254 5. Lando Norris (Gbr) McLaren a 39"131 6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 57"518 7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 58"001 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 59"323 9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 1 giro 10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi a 1 giro. Giro piu' veloce: Andrea Kimi Antonelli (Ita), Mercedes in 1'25"407 alla media di 228.416 km/h
La classifica piloti
Questa la classifica piloti: 1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 427 punti 2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 316 3. George Russell (Gbr) Mercedes 282 4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 275 5. Lando Norris (Gbr) McLaren 274 6. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 256 7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 182 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 126 9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 91 10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 52 11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 38 12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 35 13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 23 14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 15 15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 14. 16. Carlos Sainz (Esp) Williams 11 17. Esteban Ocon (Fra) Haas 7 18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 7 19. Alexander Albon (Tha) Williams 5 20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1 21. Ryo Hirakawa (Jpn) Haas 1.
Antonelli, "la macchina era irreale"
"La macchina era irreale, il passo era incredibile soprattutto con l'aria pulita. E' stato un vero piacere, è stata la miglior macchina di tutta la stagione. Sono fiero di tutto il team per il lavoro svolto, ma mi dispiace per George. Sarebbe stata una bella battaglia tra di noi". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, dopo il trionfo in Qatar. "Stiamo cercando di aiutare George per il suo campionato, ero disposto a restituirgli la situazione. Il team, però, ha detto che andava bene cosi' e sono andato avanti", ha aggiunto il neo-campione del mondo, alla sua decima vittoria in carriera.
Leclerc, "lontani dal vincere un Mondiale"
"L'ultimo stint è stato buono, meglio del previsto. Non ci aspettavamo di essere competitivi, dobbiamo analizzare i dati. Dovevamo trovare delle soluzioni, sono contento di aver fatto il mio". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, dopo aver concluso la corsa al settimo posto. "Oggi il secondo posto nella classifica costruttori era la cosa più importante. Penso che guardando tutta la stagione, finire secondi in classifica non è male. Non possiamo essere soddisfatti, l'obiettivo è vincere il Mondiale e siamo lontani da questo. Spero di ritrovare un buon passo ad Abu Dhabi per finire nel modo giusto", ha aggiunto il monegasco.